Убийство Окуевой могли совершить два человека - Геращенко

Преступников, которые вчера убили Амину Окуеву, вероятно было двое. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

"Судя по всему, террористов было двое. Один ждал на повороте с Одесской трассы и давал сигнал второму, который сидел в кустах с оружием. Очевидно, что беда пришла с территории РФ. В июне этого года из России приехал один киллер, который пытался застрелить Адама и Амину, однако его задержали и самого ранили, он находится в СИЗО. Его ждет суд и пожизненное заключение. Что касается этих подонков, то я уверен, что их мы тоже найдем, задержим, и они тоже будут всю свою жизнь сидеть в тюрьме", - сказал он.

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По его словам, сейчас полиция и СБУ устанавливают возможных причастных лиц. Как рассказал Геращенко, пока существует две версии - действия российских спецслужб с целью дестабилизации общественно-политической ситуации, а также месть Адаму Осмаеву за Кадырова. Он добавил, что сам Осмаев сейчас находится под охраной.

Как сообщал УНИАН, 30 октября автомобиль добровольцев АТО Окуевой и Осмаева обстреляли на железнодорожном переезде возле Глевахи (Киевская область), в результате чего Окуева погибла. Осмаев ранен.

Позднее Осмаев рассказал, что перед обстрелом он женой возвращались в Киев из другого региона, за рулем автомобиля находился он. По словам Осмаева, на железнодорожном переезде их машину начали обстреливать. "Все разлеталось вокруг меня, панель вся", – вспоминает он.

Полиция расценила убийство Окуевой как заказное.