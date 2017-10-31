Полиция расценивает убийство Окуевой как заказное

По факту убийства добровольца АТО Амины Окуевой под Киевом правоохранители открыли уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство, которое расценивается как заказное. Об этом представитель Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Сейчас могу сказать, что уже открыто уголовное производство и зарегистрировано в ЕРДР по ст. 115, умышленное убийство, п. 11 расценивается как заказное убийство. Продолжается работа следственно-оперативной группы, оперативники опрашивают возможных свидетелей", - сказал он.

Читайте такжеПоявилось первое фото расстрелянного автомобиля Окуевой

По словам Жуковича, на месте преступления повторно начала работу при дневном свете следственно-оперативная группа и эксперты.

В области продолжают реализовать план "Сирена".

Он также добавил, что состояние здоровья раненого в результате обстрела мужа Окуевой Адама Осмаева удовлетворительное.

Как сообщал УНИАН, 30 октября автомобиль добровольцев АТО Окуевой и Осмаева обстреляли на железнодорожном переезде возле Глевахи (Киевская область), в результате чего Окуева погибла. Осмаев ранен.

Позднее Осмаев рассказал, что перед обстрелом он женой возвращались в Киев из другого региона, за рулем автомобиля находился он. По словам Осмаева, на железнодорожном переезде их машину начали обстреливать. "Все разлеталось вокруг меня, панель вся", – вспоминает он.