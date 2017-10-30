Жуткое ДТП в Харькове: появилась детальная формула аварии (инфографика)

Журналисты решили показать одно из видео с камер наблюдения, на котором зафиксировано смертельное ДТП на улице Сумской в Харькове 18 октября, эксперту-математику Дмитрию Багрию, чтобы рассчитать приблизительную скорость Lexus в момент столкновения.

Он взял за отрезок расстояние с начала разделительной полосы на площади Конституции и до точки, где и произошло столкновение Lexus и Volkswagen, передает 0512.

"За начальную точку отсчета принимаем момент, когда Lexus поравнялся с разметкой разделительного островка. На камере Triolan при этом отображается время 20:43:37. Смена с 36-й секунды на 37-ю происходит за 7 кадров до этого. Учитывая, что видео записано в формате 25 кадров в секунду, один кадр соответствует 0,04 с, а 7 кадров, соответственно, 7*0,04 = 0,28 с.", - подсчитал Багрий.

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Время начальной точки: 20:43:37,28. В момент столкновения на камере отображается 20:43:45. Смена 44-й секунды на 45-ю происходит на 16 кадров ранее. То есть время столкновения: 20:43:45,64.

Следовательно, Lexus преодолел рассматриваемый участок за 45,64 - 37,28 = 8,36 секунд. Измерив на карте пройденное расстояние - 240 метров, получим среднюю скорость: 240/8,36 = 28,7 м/с, что соответствует 103 км/ч.

Учитывая, что перед столкновением Lexus несколько замедлился (судя по срабатыванию стоп-сигналов), максимальная скорость на данном участке была гораздо выше средней.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 18 октября после столкновения с "Фольксвагеном" автомобиль "Лексус" вылетел на тротуар, где стояли люди. Тогда сообщалось, что в результате ДТП погибли пять человек, еще шестеро получили травмы.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

20 октября суд постановил взять под стражу на два месяца 20-летнюю Зайцеву, управлявшую «Лексусом». По версии следствия, в материалах производства достаточно доказательств, что именно действия девушки привели к аварии.

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что Зайцева во время совершения ДТП находилась под действием опиатов.

ВНИМАНИЕ! Видео содержит кровавые кадры, не рекомендуется к просмотру беременным и людям со слабой психикой!