В Ивано-Франковской области 8-летний мальчик попал в реанимацию после того как на него упало дерево

В Ивано-Франковской области при падении дерева в результате урагана пострадал восьмилетний мальчик, ребенок находится в реанимации.

Как сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты населения Ивано-Франковской облгосадминистрации, вчера, 29 октября, во время непогоды в области порывы ветра достигали 30 метров в секунду, а в горах - до 40. В результате в селе Текучье Косовского района на частном подворье ветер повалил огромное дерево, которое упало на восьмилетнего мальчика.

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Ребенка госпитализировали в реанимацию Косовской центральной районной больницы. Врачи диагностировали у него закрытые множественные переломы костей таза, средней трети левой бедренной кости со смещением, травматический шок.

Состояние пострадавшего расценивается как средней тяжести.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье во второй половине дня погода на Закарпатье резко ухудшилась – в горах выпал снег, а шквальные порывы ветра повалили на высокогорье немало деревьев.