Облава на ночной клуб в Киеве: нескольким задержанным выдали повестки в военкомат и отпустили

Полиция отпустила несколько задержанных в киевском ночном клубе Jugendhub, вручив им повестки. Об этом сообщила исполнительный директор "Восток - SOS" Александра Дворецкая на своей странице в Facebook.

"Несколько ребят отпустили домой, выдав... повестки. Весь день вчера их прессовали на пункте сбора, не допускали адвокатов и медиков, водили к "полковнику" по 1-2 человека и заставляли подписывать какие-то бумаги", - написала Дворецкая.

Как сообщал УНИАН, 28 октября во время обыска в киевском ночном клубе Jugendhub полиция задержала 17 человек с наркотиками, а также обнаружила 11 малолетних и 32 человека, которые уклоняются от призыва на срочную службу.

В столичной полиции сообщили, что с июля этого года, когда ночное заведение начало свою работу, правоохранителям стали поступать жалобы от жителей близлежащих домов. Люди жаловались, что посетителями клуба являются преимущественно несовершеннолетние и студенты в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также в заведении могут продавать наркотики.

Во время проверки таких обращений правоохранители задокументировали пять фактов хранения наркотиков у посетителей заведения. По словам задержанных, обнаруженные и изъятые наркотики они покупали у незнакомцев в клубе.