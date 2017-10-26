Троих участников погрома в Святошинском суде Киева отправили под домашний арест

Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста троим подозреваемым по уголовному производству по факту событий в Святошинском райсуде Киева, которые произошли в ночь на 24 октября.

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Об этом сообщает пресс-служба Шевченковского райсуда Киева. В частности, по результатам рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения применен домашний арест с 22:00 до 07:00 к Е.Чепелянскому, подозреваемому по ч.3 ст.296 (хулиганство), ч.1 ст.343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

К С.Живодёру, подозреваемому по ч.1 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), а также по ч.3 ст.296 и ч.1 ст.343 УКУ, применена мера пресечения в виде домашнего ареста с 21:00 до 07:00.

К А.Туренко, подозреваемому по ч. 3 ст. 296, ч. 1 ст. 343 УКУ, применен домашний арест.

Как сообщал УНИАН, 21 октября в Киеве возле станции метро «Академгородок» правоохранители задержали лидера ОУН Николая Коханивского. Его жена заявила, что это произошло после драки Коханивского с Русланом Качмалой (позывной «Рем»). Качмала начал убегать, Кохановский догнал его, достал травматический пистолет и выстрелил. В результате обоих доставили в больницу. В то же время, по данным полиции, Коханивский несколько раз выстрелил в мужчину, фамилия которого не называется.

22 октября Коханивскому сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Этой статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

23 октября Святошинский райсуд Киева начал избирать меру пресечения Коханивскому. Поздно вечером суд решил перенести заседание на 24 октября. Ночью сторонники Коханивского устроили погром в суде. Они разгромили помещение и возвели баррикады из мебели, чтобы помешать вывозу Коханивского в ИВС. Его сторонники заявили, что отбили штурм силовиков. Сам Коханивский заявил, что активистов на разгром помещения спровоцировали полицейские.

После погрома в помещении Святошинского райсуда полиция начала уголовное производство по ст. 194 Уголовного кодекса Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

24 октября следователи Шевченковского управления полиции объявили подозрение шести активным участникам событий в Святошинском районном суде, пятеро были задержаны по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.