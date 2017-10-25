Суд избрал меру пресечения Коханивскому

Святошинский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения подозреваемому в хулиганстве лидеру добровольческого движения ОУН Николаю Коханивскому и установил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с обязательством носить электронный браслет.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявила судья Иванна Миколаец.

«Следственный судья постановил - ходатайство оставить без удовлетворения, применить к подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля по месту жительства», - заявила она.

По решению суда, Коханивский должен сдать паспорта и являться к следователю по первому же вызову.

«Являться по первому вызову к следователю, прокурору, следственному судье или в суд. Не отлучаться с места жительства без разрешения следователя, прокурора, следственного судьи или суда. Сдать на хранение следователю, осуществляющему досудебное расследование в уголовном производстве, свой паспорт, паспорта для выезда за границу или документы, дающие право на выезд/въезд в Украину», - отметила Миколаец.

По ее словам, прокурор усматривал в применении более мягкой меры пресечения, чем содержание под стражей, наличие рисков.

«Прокурором доказано наличие рисков, предусмотренных статьей 177 УПК Украины, изложенных следователем в ходатайстве, а именно возможность скрываться в дальнейшем от органов предварительного расследования и суда, незаконного воздействия на потерпевшего или свидетелей или совершение других уголовных преступлений. Но прокурором доказано недостаточность применения более мягких мер», - заявила судья.

Один из адвокатов подозреваемого Андрей Доманский сообщил, что защита подаст апелляцию на это решение суда.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали Кохановского 21 октября в Киеве возле станции метро «Академгородок». Его жена заявила, что это произошло после драки Коханивского с Русланом Качмалой (позывной «Рем»). Качмала начал убегать, а Коханивский догнал его, достал травматический пистолет и выстрелил. В результате обоих доставили в больницу. В то же время, по данным полиции, Коханивский несколько раз выстрелил в мужчину, фамилия которого не называется.

22 октября Кохановскому сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Этой статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.