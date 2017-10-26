У следствия есть видео с террористом, который приехал и устанавливал мотоцикл близ канала "Эспрессо" - Геращенко

У следствия есть кадры того, как террорист приехал и устанавливал мотоцикл рядом с выходом из телеканала "Эспрессо". Об этом на своей странице в Facebook сообщил внештатный советник министра внутренних дел, народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.

"В числе прочего, это увеличивает шансы на скорейшее раскрытие этого ужасного теракта", - говорится в его сообщении.

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По словам Геращенко, службам безопасности телеканалов необходимо сделать выводы после этой трагедии. В частности, убрать от входов мусорные урны, клумбы и другие удобные для установки взрывных устройств точки.

"А также по возможности предупреждать установку неизвестных транспортных средств, на которых могут быть установлены скрытые взрывные устройства", - добавил нардеп.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября возле редакции телеканала Espreso.tv на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека, среди них Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, двое погибли - охранник депутата и бывший полицейский, который проходил мимо.

Взрыв квалифицировали как теракт. Расследованием занимается Главное управление СБУ в Киеве и области под процессуальным руководством прокуратуры столицы.