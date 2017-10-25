В Херсоне на детской площадке подросток устроил стрельбу

В Херсоне правоохранители задержали 15-летнего парня по подозрению в совершении стрельбы на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Херсона в Facebook.

Инцидент произошел вечером 23 октября.

"Вчера около 18:00 патрульные получили очередной вызов. Заявительница сообщала, что на детской площадке во дворе одного из домов на улице 28-й Армии несколько молодых людей стреляют из пистолета. По адресу немедленно отправился один из экипажей. На месте инспекторы увидели неизвестного. Парень заметил патрульный автомобиль и сорвался с места, пытаясь убежать. Полицейские догнали его. Во время поверхностной проверки у беглеца обнаружили предмет, похожий на пистолет, и пакетик с веществом неизвестного происхождения", - сказано в сообщении.

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15-летнего херсонца и отца передали следователям для выяснения всех обстоятельств происшествия. Похожий на пистолет предмет и вещество изъяли для проведения экспертизы.

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