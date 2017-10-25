После взрыва кроме Мосийчука "скорая" забрала еще трех человек: по дороге в больницу один скончался

По предварительным данным, с места взрыва возле студии телеканала «Эспрессо» с телесными повреждениями "скорые" забрали четырех человек. Также поступило сообщение от врачей о том, что по дороге в больницу скончался один из пострадавших.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

Как сообщает Еспрессо.TV, в результате взрыва пострадал политолог Виталий Бала.

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«На улице Адама Мицкевича в Киеве произошел взрыв возле 5-этажного жилого дома. По словам очевидцев, взорвался мотоцикл, на котором прибыли двое мужчин. Один из них тяжело ранен, второй - в чуть лучшем состоянии. Сообщается, что один из раненых - народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Также стало известно, что во время взрыва был ранен политолог Виталий Бала. Раненого Мосийчука увезли в больницу "Борис"», – говорится в сообщении телеканала.

По информации телеканала «Эспрессо», взрывное устройство было спрятано в скутере или же находилось вблизи него.

Кроме прохожих, также пострадали автомобили сотрудников телеканала Эспрессо, а также жильцов дома.

Взрывом повреждены окна в двух домах, входные парадные двери. На месте работают полицейские, спасатели, взрывотехники и следователи.

Глава партии Олег Ляшко сообщил, что у Мосийчука ранения тяжелые, но "жить будет".

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Позже сам Мосийчук заявил, что после проведенной ночью операции его состояние стабилизировалось. По словам наррдепа, он провел на операционном столе четыре часа, медики извлекли из его тела большое количество осколков.