В Киеве взорвался автомобиль Мосийчука: нардепа везут в больницу

Депутат из фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук ранен. Об этом сказал нардеп Андрей Лозовой в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, это произошло «на улице Мицкевича в Соломенском районе Киева, когда Игорь выходил с эфира на канале «Эспрессо». Лозовой отметил, что очевидно был «взорван автомобиль» возле студии в момент его выхода. По его словам, охранник Мосийчука, "или погиб или тяжело ранен". А Мосийчук жив, но ранен.

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Лозовой сообщил, что разговаривал с женой Мосийчука, которая сказала, что ее мужа везут в больницу.

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Позже сам Мосийчук заявил 112, что после проведенной ночью операции его состояние стабилизировалось. По словам наррдепа, он провел на операционном столе четыре часа, медики извлекли из его тела большое количество осколков.