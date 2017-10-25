На Ровенщине 73-летняя пенсионерка задержала двух воров (видео)

14:21, 25 октября 2017
Происшествия
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Женщина застала незваных гостей прямо в доме и сразу же вызвала полицию.

На Ровенщине 73-летняя пенсионерка задержала двух воров. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Женщина застала незваных гостей прямо в доме. Они уже хотели бежать, но пенсионерка не растерялась и закрыла их в доме. Сразу же вызвала полицию, а до ее приезда удерживала воришек.

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Ранее в Харьковской области воры попытались скрыться от полиции, выпрыгнув с третьего этажа.

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