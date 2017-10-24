Наркодилер из Испании продал украинским правоохранителям кокаин и был задержан

В Киеве во время сбыта кокаина задержали наркодилера, который ранее продавал наркотики в Испании. Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, следователями Следственного управления Главного управления Нацполиции в Киеве совместно с сотрудниками Департамента противодействия наркопреступности на сбыте кокаина задержали 36-летнего мужчину, который ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления правоохранительными органами Украины и полицией Королевства Испания.

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Злоумышленника задержали во время проведения второго этапа оперативной закупки кокаина массой около 8 г на сумму 7,5 тыс. грн. В дальнейшем во время проведения обыска у задержанного изъяли еще 70 граммов кокаина, а также 7 граммов героина. Стоимость указанных наркотических веществ по ценам «черного» рынка составляет свыше 300 тыс. грн. Также изъято около 60 тыс. грн и 3 тыс. долларов.

На это время действия указанного лица квалифицированы по ч. 3 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также незаконный сбыт особо опасного наркотического средства, совершенное повторно, в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, подготовлено ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, наложении ареста на изъятые денежные средства и имущество. В случае доказательства вины, подозреваемому грозит от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, в августе украинский суд арестовал курьера, который привез из Бразилии 1 кг кокаина в желудке.