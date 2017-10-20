В Житомирской области разоблачили подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя

Сегодня правоохранители Житомирской области разоблачили подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя, изъяв более 15 тыс. литров фальсификата. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

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Установлено, что группа лиц, точное количество которых сейчас устанавливается, без соответствующего официального разрешения и лицензии на территории Киевской области организовала подпольный цех по незаконному изготовлению подакцизных товаров, которые реализовывались на территории Житомирской и других областей.

Как отмечается в сообщении, 20 октября в ходе досудебного расследования областной прокуратурой совместно с налоговой милицией провели ряд обысков в местах изготовления и сбыта алкогольной продукции на территории Житомирской и Киевской областей.

По результатам обысков изъято 15 тыс. 90 литров фальсифицированных алкогольных напитков, 5 тыс. литров этилового спирта, компоненты для производства фальсификата, компьютерную технику, транспортные средства и оборудование для изготовления алкоголя.

В настоящее время подано ходатайство в суд о наложении ареста на изъятые товарно-материальные ценности. Досудебное расследование в уголовном производстве проводит налоговая милиция области.

Прокуратурой Житомирской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по признакам ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (по факту незаконного изготовления подакцизных товаров из недоброкачественного сырья, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей и их незаконного сбыта).