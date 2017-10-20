"Она могла курить марихуану или употреблять что-то другое": Геращенко об обнаружении опиатов в анализах Зайцевой

Анализы Зайцевой показали определенное количество опиатов. Этот фактор будет существенно усложнять защиту девушки. Об этом сообщил советник МВД Украины Антон Геращенко в эфире телеканала NewsOne.

"На данный момент был проведет анализ крови и мочи, обнаружили опиаты. Это будет существенным фактором, который будет влиять на решения суда. Будет повторная экспертиза. Она могла или курить марихуану, или употреблять что-то другое. Этот фактор будет усложнять защиту девушки", - заявил он.

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Геращенко подчеркнул, что согласно Уголовному кодексу, если человек совершил преступление, умышленное или неумышленное, в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, это всегда утяжеляющий фактор для вынесения приговора.

Как сообщал УНИАН, 20-летняя Елена Зайцева, подозреваемая в совершении ДТП с пятью погибшими в Харькове, находилась под действием опиатов.

Вечером 18 октября в центре Харькова вблизи перекрестка ул. Сумской и ул. Мечникова автомобиль Lexus столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus выехал на тротуар, где сбил пешеходов, пятеро из которых погибли на месте, еще шестеро - травмированы и доставлены в больницу.