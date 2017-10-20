Подозреваемая в совершении ДТП с пятью погибшими в Харькове находилась под действием опиатов - прокуратура

20-летняя Елена Зайцева, подозреваемая в совершении ДТП с пятью погибшими в Харькове, находилась под действием опиатов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, заключение экспертизы обнародовал представитель гособвинения сегодня, 20 октября, во время заседания Киевского райсуда Харькова, который избирает меру пресечения подозреваемой.

В пресс-службе отметили, что перед этим прокурор спросил у Зайцевой, принимала ли она медпрепараты, однако девушка ответила, что не принимала.

Прокуратура требует взятия Зайцевой под стражу без права внесения залога.

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Как сообщал УНИАН, вечером 18 октября в центре Харькова вблизи перекрестка ул. Сумской и ул. Мечникова автомобиль Lexus столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus выехал на тротуар, где сбил пешеходов, пятеро из которых погибли на месте, еще шестеро - травмированы и доставлены в больницу.

20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, задержали правоохранители.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Справка УНИАН. Опиаты - природные алкалоиды опийного мака, воздействующие на опиатные рецепторы ЦНС. Самые распространенные представители: морфин, кодеин, наркотин.

Попадая в организм, связываются со специфическими опиатными рецепторами. Вызывают психологическую и физическую зависимость.