Камера "поймала" момент ДТП в Харькове с нового ракурса: два человека чудом спаслись (видео 18+)

ВНИМАНИЕ! Видео содержит кровавые кадры, не рекомендуется к просмотру беременным и людям со слабой психикой!

Опубликовано новое видео, на котором запечатлен момент наезда Lexus на толпу людей в Харькове. Запись размещена на Youtube-канале "Вечернего Харькова".

Читайте такжеЖуткое ДТП в Харькове: Зайцева заявила, что не признает себя виновной (фото, видео)

Так, на видеозаписи можно увидеть, как люди попросту не успели среагировать, когда Lexus снес их.

Как сообщал УНИАН, в Харькове доставили в суд 20-летнюю виновницу смертельного ДТП Елену Зайцеву.

В Харькове автомобиль "Лексус" под управлением женщины-водителя 1997 года рождения, проезжая на запрещающий сигнал светофора, на большой скорости врезался в автомобиль "Фольксваген-Туарег". От полученного удара автомобиль "Лексус" выбросило на тротуар улицы Сумской, где в этот момент находились десятки пешеходов. Водители авто остались живы, их повезли на освидетельствование на предмет наличия алкогольного или наркотического опьянения. В результате ДТП погибло 5 человек, еще 6 госпитализированы.

Следственными органами возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины. Отметим, что нарушение этой статьи карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.