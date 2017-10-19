Сломанная жизнь еще одной семьи: в ДТП в Харькове погибли мать и дочь (фото)

В результате дорожно-транспортного происшествия в центре Харькова, когда Lexus врезался в толпу людей, погибли мать и дочь.

"Сокол Алла Викторовна, 46 лет, жила в Солоницевке; Сокол Анастасия Алексеевна, 19 лет, жила в Солоницевке", - говорится в сообщении правоохранителей.

Погибших мать и дочь похоронят в субботу, 21 октября, рассказали ТСН друзья погибших.

Читайте также"Ее ударили, понимаете": отчим виновницы ДТП Зайцевой впервые прокомментировал кровавую аварию в Харькове

Напомним, в результате смертельного ДТП в центре Харькова пострадала целая семья. Муж Александр Евтеев погиб, его жена Оксана и ее сестра Диана сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщал УНИАН, вечером 18 октября в центре Харькова автомобиль Lexus столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg, в результате чего Lexus вылетел на тротуар улицы Сумской и совершил наезд на пешеходов, пятеро из которых погибли на месте, еще шестеро - травмированы и доставлены в больницу.

20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, задержали правоохранители. В ее крови экспертиза не обнаружила алкогольных и наркотических средств.

Прокуратура будет требовать содержания ее под стражей. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.