В крови виновника ДТП в Тернополе содержание алкоголя в 13 раз превышало норму (фото)

В Тернополе нетрезвый водитель травмировал 32-летнюю прохожую. Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Тернополя, ДТП произошло вчера около 22 часов на ул. Сливенской.

38-летний водитель Opel Vivaro совершил наезд на женщину, ее с телесными повреждениями карета скорой доставила в больницу.

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Патрульные полицейские, приехав на вызов, заметили у водителя признаки алкогольного опьянения.

Водитель согласился пройти алкотест. Результат драгера – 2,59 промилле, что в 13 раз превышало допустимую норму.

На водителя полицейские составили протокол за управление в состоянии опьянения.