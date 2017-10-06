В крови виновника ДТП в Тернополе содержание алкоголя в 13 раз превышало норму (фото)
14:43, 06 октября 2017Происшествия
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Результат драгера – 2,59 промилле, что в 13 раз превышало допустимую норму.
Водитель ездил в нетрезвом состоянии / фото полиции Тернополя
В Тернополе нетрезвый водитель травмировал 32-летнюю прохожую. Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Тернополя, ДТП произошло вчера около 22 часов на ул. Сливенской.
38-летний водитель Opel Vivaro совершил наезд на женщину, ее с телесными повреждениями карета скорой доставила в больницу.
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Патрульные полицейские, приехав на вызов, заметили у водителя признаки алкогольного опьянения.
Водитель согласился пройти алкотест. Результат драгера – 2,59 промилле, что в 13 раз превышало допустимую норму.
На водителя полицейские составили протокол за управление в состоянии опьянения.
Водитель ездил в нетрезвом состоянии / фото полиции Тернополя
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