Трое без сознания: стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Харькове, среди которых - беременная

30-летняя беременная девушка, пострадавшая в ДТП в центре Харькова 18 октября, - в состоянии медикаментозного сна.

Об этом сообщила замглавврача Харьковской областной клинической больницы Ирина Лодяная, передает местное издание Status quo.

По ее словам, ребенку это не повредит. У беременной - тяжелая черепно-мозговая травма, но состояние на данный момент стабильное. В операции девушка, находящаяся на 6-м месяце беременности, не нуждается.

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"В состоянии искусственной комы находятся и две сестры - Оксана и Диана. Они - в Харьковской больнице скорой и неотложной помощи. Девушки в очень тяжелом состоянии, в реанимации", - говорится в сообщении.

Врачи пока не берутся говорить, выживут ли они. Им сделаны операции на органах брюшной полости и грудной клетки, а также нейрохирургическая операция.

Еще трое пострадавших находятся в стабильном состоянии.

Как сообщал УНИАН, вечером 18 октября в центре Харькова автомобиль Lexus столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg, в результате чего Lexus вылетел на тротуар улицы Сумской и врезался в пешеходов. Шестеро из них погибли.