В Киеве из-за ДТП на Набережном шоссе, где проходит ремонт, произошел транспортный коллапс (фото)

В Киеве из-за ДТП на Набережном шоссе, где проходит ремонт, произошел транспортный коллапс. Об этом УНИАН сообщили очевидцы.

Авария перекрыла полосу, по которой могли проехать автомобили - теперь машины движутся со скоростью 5км/ч. Из-за ДТП также образовались огромные пробки - в одну сторону до транспортной развязки у моста Патона, в другую - до Подола.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве с 1 октября в связи с дорожными работами изменили организацию движения транспорта на Набережном шоссе. На Набережном шоссе перекрыли все 5 полос для капитального ремонта. Сколько продлится капитальный ремонт - неизвестно.