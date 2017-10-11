В Днепре грузовик сбил трех человек на пешеходном переходе (фото)
13:28, 11 октября 2017Происшествия
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Водитель совершил наезд на двух девушек и парня в Днепре.
Грузовик совершил наезд на пешеходов / фото dp.npu.gov.ua
В Днепре на ул. Космической автомобиль "МАЗ" совершил наезд на пешеходном переходе на трех человек – парня и двух девушек. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
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В результате ДТП погибла девушка 1997 года рождения, студентка местного вуза. Еще двух пострадавших доставили в больницу.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сейчас установлено, что водитель 1961 года рождения, он - житель соседней области.
фото dp.npu.gov.ua
Как сообщал УНИАН, 10 октября на Набережной Победы в Днепре произошла авария с участием 7 автомобилей, пострадала девушка.
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