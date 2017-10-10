В Днепре произошла масштабная авария с участием 7 авто (фото)

На Набережной Победы в Днепре произошла авария с участием 7 автомобилей, пострадала девушка. Об этом сообщает "Информатор".

«Сейчас сложно разобраться в ситуации, так как один из участников ДТП скрылся с места аварии. Мы активно ищем водителя белого BMW Х5. Предположительно, авария произошла после того как Mitsubishi и BMW не поделили дорогу, после чего Mitsubishi и протаранил 5 припаркованных машин», — рассказал патрульный Роман Борисенко.

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Врач скорой помощи Андрей Данилюк прокомментировал ситуацию с пострадавшей: «Личность девушки уже установлена, она ехала на пассажирском сидении в автомобиле Mitsubishi. Девушка в сознании, может говорить, но ее состояние очень тяжелое. Сейчас ее увозят в больницу Мечникова, там уже можно будет ставить диагноз. По предварительным данным, у потерпевшей черепно-мозговая травма и повреждение шейного отдела».

Ранее в Киеве столкнулись пять автомобилей.