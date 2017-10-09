Под Херсоном мужчины в масках напали на маршрутку и ограбили ее пассажиров

В Херсонской области группа мужчин в масках ограбила рейсовый микроавтобус. Об этом сообщила пресс-служба полиции Херсонщины.

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"45-летний водитель рассказал полицейским, что он остановился для ремонта передних колес. В это время к микроавтобусу подошли несколько мужчин с масками на лицах. Они завладели личными вещами 10 пассажиров и скрылись в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на розыск злоумышленников ориентирован личный состав полиции.

Предварительная правовая квалификация уголовного правонарушения – ч.4 ст.186 Уголовного кодекса Украины "Грабеж", проводится проверка.