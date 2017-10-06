На Закарпатті авто з дітьми з‘їхало в кювет, є постраждалі (фото)

На Закарпатті водій авто «Nissan Primastar» не впорався з керуванням і з‘їхав з дороги у кювет. У автомобілі на момент аварії перебували 10 пасажирів, семеро з яких – діти. Про це повідомляє поліція області.

"Слідчо-оперативна група, що прибула на місце аварії встановила, що 32-річний мешканець села Калини, рухаючись зі Львова до Тячева, через негоду, втратив контроль над авто та з‘їхав з дороги у кювет. У результаті ДТП, п‘ятеро дітей отримали тілесні ушкодженнята доставлені до Воловецької центральної лікарні", - йдеться у повідомленні.

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За фактом аварії правоохоронці розпочали слідство. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України(Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпіломусередньої тяжкості тілесне ушкодження).

Водія авто освідували на вміст алкоголю в крові. Він був тверезий.

Раніше у Росії автобус зіткнувся з потягом, загинуло 17 людей.