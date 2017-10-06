В России автобус столкнулся с поездом: погибли 17 человек

В России пассажирский автобус столкнулся с поездом на станции Покров Владимирской области, в результате не менее 17 человек погибли. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает "ТАСС".

"В результате столкновения погибли не менее 17 человек", - сказала она.

"По предварительной информации, автобус выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с поездом", - уточнили в полиции.

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На месте происшествия работают сотрудники полиции, уточняются личности погибших, выясняются все обстоятельства. В региональном управлении МЧС добавили, что авария произошла в 03:39 по местному времени в Петушинском районе, в ДТП попал автобус из Казахстана.

"Столкновение произошло с поездом, который следовал по маршруту Санкт-Петербург - Нижний Новгород. Предварительно, в автобусе находилось 56 человек. Предварительно, 18 пострадавших", - заявили в МЧС.

При этом, по данным департамента здравоохранения Владимирской области, число погибших в ДТП составляет 19 человек.

"19 погибших, по последним данным, и 34 живых. Все живые размещены в пункте временного размещения, где с ними работают врачи, им предоставлено питание, оказывается психологическая помощь. Кроме того, идет опознание тел", - сообщил директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Александр Кирюхин.

Напомним, что вчера на Киевщине в ДТП с автобусом Нацгвардии погиб военный, 8 человек пострадали.Пассажирский автобус сообщением "Дымер - Киев" столкнулся со служебным автобусом Нацгвардии Украины.