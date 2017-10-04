В центре Одессы злоумышленник стрелял в заместителя главы облсовета

В центре Одессы сегодня вечером злоумышленник стрелял в заместителя председателя Одесского областного совета Олега Радковского.

Как сообщил УНИАН представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области, неизвестный несколько раз выстрелил в потерпевшего возле ресторана «Бабель Фиш», расположенном на улице Греческой.

По предварительным данным, мужчина получил 3 огнестрельных ранения.

В пресс-службе управления патрульной полиции Одессы подтвердили факт стрельбы.

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«На месте работает следственно-оперативная группа», - сообщили в пресс-службе.

Радковский – известный бизнесмен (в частности, совладелец холдинга «Берег–групп»), бывший депутат Верховной Рады от партии «Батькивщина», является первым заместителем председателя Одесского областного совета.

Также пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган отметила, что открыто уголовное производство по факту покушения на убийство Радковского. Правоохранители разыскивают стрелка. Сам чиновник находится в больнице, его состояние стабильное, ему предоставлена круглосуточная охрана.