Полиция разоблачила ряд игорных заведений в Житомире, изъяв 200 единиц техники

В Житомире полиция в первые дни октября провела обыски в игорных заведениях. Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, в начале октября (за период с 1 по 4 октября - УНИАН) работники Управления защиты экономики в области совместно с Житомирским отделом полиции ГУНП провели санкционированные обыски в местах функционирования так называемых «государственных лотерей».

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В результате за выявленные нарушения в организации деятельности таких заведений было изъято около 200 единиц техники и почти 20 тысяч гривень наличных.

В целом, в рамках начатых уголовных производств по ст. 203-2 (Занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины было проведено 3 обыска по соответствующим определениям судов и два осмотра помещений по согласию их владельцев.

В заведениях обнаружили признаки ведения подпольных азартных игр и изъяли 9 игровых автоматов и компьютерное оборудование, а именно: 106 системных блоков и 120 мониторов. Также полицейские нашли записи черновой бухгалтерии и около 20 тыс. грн, которые приобщены к материалам уголовных производств в качестве доказательства противоправной деятельности организаторов игр.

«Согласно украинскому законодательству, такие действия наказываются значительными штрафами», - отмечают в ведомстве.