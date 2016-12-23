Полиция за сутки "накрыла" 65 нелегальных игорных заведений

Об этом сообщается на официальном сайте Нацполиции Украины.

В Киеве оперативники Управления защиты экономики, следствия полиции и работники прокуратуры прекратили деятельность 8 подпольных заведений, которые находились в Святошинском, Шевченковском и Печерском районах.

Функционировали заведения под вывесками «Лото Маркет» и «В сети». Кроме 146 единиц изъятого оборудования и 58 тысяч гривен, правоохранители составили на игроков 7 административных протоколов.

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На Сумщине работники подразделения провели санкционированные обыски в 14 залах, в которых предоставляли услуги в сфере игорного бизнеса. С помощью специальной программы «Champion» игроки имели доступ к онлайн-казино. Полицейские изъяли 90 персональных компьютеров.

Столько же игорных заведений прекратили свою деятельность и в Винницкой области. Сотрудники Управления защиты экономики и следственного управления областной полиции изъяли 186 системных блоков.

В Киевской области игорные заведения находились в Обухове, Василькове, Вишневом, Боярке и Чабанах. С 9-ти интерактивных клубов оперативники УЗЭ, следователи и спецназовцы полиции изъяли 218 системных блоков и 13,9 тысяч гривен, которые уже успели проиграть игроки.

А в Житомире правоохранители «заглянули» в 8 подпольных заведений, где предоставлялись услуги азартных игр. Сотрудники УЗЭ в Житомирской области совместно со следователями областной полиции изъяли 136 персональных компьютеров, а также 1,4 тысяч долларов США и 6 тысяч гривен. Все уличенные заведения функционировали под вывеской «Лото Маркет».

Кроме этого, полицейские провели санкционированные обыски в 5-ти подпольных заведениях Чернигова, 4-ри в Черновцах, а также в г. Черкассы и г. Александрия, что на Кировоградщине. Изъяли 142 единицы игорного оборудования и 40,9 тысяч гривен.

В целом на протяжении суток, работники территориальных управлений Департамента защиты экономики, следственных подразделений полиции и прокуратуры пресекли деятельность 65 игорных заведений, изъяли 919 единиц компьютерного оборудования, с установленным специальным программным обеспечением и 161 тысячу гривен.

Также на игроков составлено 13 административных протоколов.