В Запорожской области мужчина разбил 3-летней девочке голову табуретом

В Запорожской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 3-летней девочки. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Запорожской области.

По предварительным данным, семья с тремя детьми арендовала комнату в доме 38-летнего мужчины в городе Молочанск Токмакского района Запорожской области.

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Отмечается, что вечером 1 октября между хозяином дома и арендаторами возник конфликт. Мужчина стал выгонять квартирантов. Супруги вышли из дома, оставив на некоторое время детей. Вернувшись, они увидели двух детей, которые плакали и 3-летнюю дочь без признаков жизни.

Сотрудники Токмакского отделения полиции, выехавшие на место происшествия, установили обстоятельства трагедии. По их данным, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ребенка по голове табуретом.

Все обстоятельства и причины преступления устанавливаются.

Подозреваемый задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по признакам п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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