Пожар в Калиновке: за несколько дней взорвалось больше боеприпасов, чем армия использовала за 3 года на войне

32 тысячи тонн снарядов, 800 миллионов долларов - столько вылетело в воздух. И это - лишь предварительные официальные цифры потерь от пожара на военных складах в Калиновке Винницкой области.

Это уже четвертый крупный склад боеприпасов взрывается. Без никаких последствий в Министерстве обороны и Генеральном штабе. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Тиждень.

Увидеть склад достаточно легко. Стоит просто ввести слово "Калиновка" в программе "Google Земля". Спутниковые карты показывают арсенал настолько четко, что можно увидеть места, где блоки ящиков со снарядами хранятся под открытым небом. Можно даже посчитать, сколько их здесь. На спутниковых фото видно и бетонные бункеры, где также, очевидно, хранят боезапас. Но это уже старое фото. Теперь, после взрывов, арсенал выглядит явно по-другому.

Арсенал в Калиновке - один из многих составов, которые оставила после себя советская армия, когда в конце 1980-х шла прочь из Германии, Венгрии, Чехии и Польши. Боеприпасы этого огромного войска бросали во временных хранилищах. В местах, не предусмотренных для такого опасного груза. Из неофициальных источников известно, что на территории 600 гектаров в лесу расположили 150 площадок для хранения боеприпасов. Там содержалось около 200 тысяч тонн снарядов, мин и ракет.

После ужасных событий на складах в Балаклее Калиновка была очевидной целью для следующей диверсии. Четыре раза сюда приезжали комиссии и разводили руками.

Почти каждая площадка - это просто свалка ржавых боеприпасов. Большинство из 150 таких мест не было не только крыши, но и элементарных земляных валов, которые должны были бы защитить площадки от разлета снарядов из соседних хранилищ. За 30 лет под дождями и снегом деревянные ящики, в которых лежали снаряды, прогнили. И все эти миллионы снарядов охраняли только 63 человек, из которых часть - вообще пенсионеры.

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Украинцев пытаются успокоить: катастрофических последствий на этот раз удалось избежать. Огонь не дошел до участков, где хранились сверхмощные и дефицитные ракеты для установок залпового огня "Ураган". Однако, чтобы оценить объем потерь, стоит знать еще одну цифру - 24 тысячи тонн. Это - то количество боеприпасов, которое использовала украинская армия за три года антитеррористической операции. Напомним, за несколько дней пожара на складах потеряли 32 тысячи тонн. То есть больше боеприпасов, чем за три года войны на Донбассе.

Но за сухими цифрами потерь от Калиновского апокалипсиса местного масштаба скрывается еще целый ряд потерь. Украина потеряла в имидже, потеряла на международной арене. Потеряла внутри страны: потому что политики начали использовать события в Калиновке как способ сведения счетов. Ну, а украинцы потеряли покой, потому что остается вопрос: "Где взорвется в следующий раз? Как скоро?".

И главное: будет ли чем зарядить оружие украинских бойцов, если вся - еще советского образца. И купить ее, кроме России, негде. Потому что на Западе такие калибры не выпускают.

А еще - люди. Сразу пять сел и город Калиновка стали фактически заложниками бедствия. Больше 30 тысяч эвакуированных. В первые часы взрывов люди сами бросали свои дома, хватали детей и убегали. А потом оказалось, что некоторым уже не было куда возвращаться. Семь домов выгорели дотла. Сотни изувеченных: без крыш, окон и дверей. От резкого похолодания не спасают многочисленные визиты чиновников с обещаниями. Поскольку даже теперь, на пятые сутки после трагедии, люди не услышали от них конкретного ответа, когда получат помощь от государства.