Вблизи Калиновки до сих пор одиночно взрываются боеприпасы

На территории военного склада неподалёку от города Калиновка Винницкой области по состоянию на 7:00 утра наблюдаются отдельные взрывы боеприпасов.Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7:00 на территории военного склада наблюдаются отдельные взрывы боеприпасов», - говорится в сообщении.

Граждане, которые были эвакуированы, возвращаются к местам проживания, кроме больных, находившихся на лечении в Калиновской центральной районной больнице.

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«Ситуация постепенно нормализуется», - подчеркнули в ведомстве.

Подразделениями ГСЧС организована работа психологов с местными жителями, которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации. Организована информационно-разъяснительная работа с населением по действиям в случае выявления взрывоопасных предметов.

Учебно-воспитательный процесс в дошкольных и образовательных учебных заведениях начнется со 2 октября.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября в Винницкой облгосадминистрации заявили, что все эвакуированные из-за взрывов боеприпасов вблизи Калиновки вернулись в свои дома, восстановлены электричество и газ.

***Пожар и взрывы на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 неподалёку от города Калиновка Винницкой области возникли вечером 26 сентября. Пострадали два человека.