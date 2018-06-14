Испугаться не успели: как жители Винничины возвращаются к мирной жизни

Меньше суток прошло с момента, как на взорванном 48-м Калиновском арсенале прекратил полыхать огонь и ежесекундные разрывы боеприпасов, как эвакуированные жители Калиновки, а также близлежащих сел Павловка, Сальник, Лавровка, Медведка и Дорожное начали массово возвращаться домой. Уже 27 сентября в развернутых пунктах приема в 4-х винницких школах из более двух сотен калиновчан осталось несколько десятков. Это те, у которых особо сильно пострадали жилища. Позже их бесплатно поселили в гостиницы «Южный Буг» и «Версаль», а пункты приема закрыли.

Аналогичная ситуация наблюдается в Хмельнике и Козатине, которые также массово принимали эвакуированных из 5-киломотеровой зоны жителей Калиновского и Винницкого районов.

В больницах Винницы пребывают 14 людей из зоны поражения, в основном, это очень пожилые и одинокие селяне, которых практически некому забрать. А успешно родившие в роддоме Винницкой райбольницы две молодые мамы, которых вечером 26 сентября эвакуировали из Калиновки, ждут выписки, чтобы вернуться домой. «Здесь хорошие палаты, тепло и очень внимательный медперсонал, но мы с Маринкой уже хотим домой. Хотя муж говорит, что надо стекла в окна в доме вставить и несколько листов шифера заменить, которые сорвало от взрыва», - говорит молодая мама из Калиновки Наталья.

Уже с 10 часов 28 сентября утра полиция сняла установленные блок-посты на автотрассе «Житомир - Винница - Могилев-Подольский», возобновив движение по дороге, проходящей в 150 метрах от Калиновского арсенала. Пострадавшие села постепенно начинают возвращаться к мирной жизни, хотя на самом арсенале все еще слышны одинокие, хоть и редкие взрывы.

Теперь перед областными и районными властями стоить целый ворох проблем. Нужно в максимально сжатые сроки восстановить жизнедеятельность пострадавших сел, чтобы вернувшиеся жители не остались наедине с приближающимися осенними холодами в разбитых боеприпасами и взрывной волной домах.

Такой работы - непочатый край. Самым пострадавшим селом от взрывов и разлета боеприпасов оказалась Павловка. Этот населенный пункт находится на северной опушке леса, в котором расположен Калиновский арсенал, а траектория полета большинства детонирующих боеприпасов как раз пришлась на эту сторону. Поэтому здесь ремонту и восстановлению подлежат более 2/3 домов. А это около 2 тысяч домохозяйств.

Большинство повреждений - выбитые окна, двери, частичное разрушение крыш. Это - результат взрывной волны. И этому есть простое объяснение: от периметра военного арсенала до крайних домов села - около 500 метров.

Но Павловка пострадала не только от взрывной волны. Сюда периодически прилетали незаряженные ракеты от реактивных систем залпового огня «Град», «Смерч» и «Ураган». Таких в село прилетело около 150 штук.

Правда, от этих военных «подарков» в Павловке пострадали только 2 дома. Большинство прилетевших снарядов приземлялись в огородах. Не имея боевого заряда, они просто зарывались в землю, оставляя после себя воронки размером от 30-40 см до метра. 28 сентября их массово собирали по селу сразу 5 бригад саперов, приехавших на ликвидацию последствий взрывов практически со всех регионов Украины.

«Мы прибыли вчера (27 сентября, - УНИАН) в 1:00 ночи из Киевской области. С утра работаем в селе, собираем разлетевшиеся боеприпасы», - говорит майор - старший одной из саперных групп.

Он рассказал, как один из жителей Павловки перетащил в гараж неразорвавшуюся ракету от «Урагана», а когда их группа приехала, чтобы извлечь и вывезти снаряд, то долго ругался и не пускал саперов. Но прибывшие на подмогу соседки дебошира помогли убедить его все-таки отдать опасную находку.

Кроме саперов, в Павловке массово работают энергетики, занимающиеся восстановлением оборванной электропроводки, а также несколько бригад газовщиков. В село уже дали электричество и в скором времени обещают возобновить подачу газа.

«Свет уже включили в большинстве домов Павловки, а газ обещают до 21:00 (28 сентября) включить», - рассказывает жительница Павловки Ирина Сергеевна, которая самую опасную ночь провела в одном из санаториев Хмельника.

Среди вернувшихся селян не чувствуются паники и настроения «все пропало». Люди увидели, как их тепло приняли в Виннице, Хмельнике, Казатине и других населенных пунктах и уверены, что их не оставят наедине с проблемой восстановления поврежденного быта. Тем более, что самостоятельно восстанавливать жилища пока никто не спешит - ждут прихода комиссии сельсовета, которая должна описать выявленные повреждения, чтобы в дальнейшем определить сумму компенсации.

«К нам через час должен прийти глава сельсовета с комиссией. Попросил пока ничего не трогать, чтобы описать все в акте для возмещения убытков», - рассказал местный житель Николай, у которого с огорода саперы забрали неразорвавшийся снаряд от «Града».

Организованная работа патрульной полиции и винницких АТОшников, взявшихся патрулировать покинутое село вблизи эпицентра взрывов, не позволили появившимся здесь мародерам, которые всегда пытаются поживиться на человеческом горе. Грабители успели побывать только в нескольких домах Павловки.

Внезапно очутившись на линии огня, жители Винниччины не успели сполна «насладится» всеми прелестями военных действий, и теперь также внезапно возвращаются к мирной жизни. Хотя этот процесс уже не будет таким быстрым, как пришедшее сюда вечером 26 сентября «дыхание войны».

Юрий Басюк, Винница-Калиновка-Павловка