В Ивано-Франковской области нашли украденный во время нападения в 2014 году на львовскую милицию пистолет

У жителя Ивано-Франковской области правоохранители выявили пистолет, похищенный во время нападения на милицию Львова в 2014 году.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Ивано-Франковской области, вчера, 27 сентября полиция обыскала гараж жителя одного из сел возле Ивано-Франковска и изъяла пистолет ПМ 1990 года выпуска, который похитили 19 февраля 2014 года во время нападения на Галицкий отдел милиции Главного управления МВД во Львовской области.

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«Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», - заявили в полиции.

Обыск в домовладении мужчины проводился в связи с ранее начатым уголовным производством о причастности к преступлениям, связанным с незаконным обращением с оружием.

По данному факту начато и проводится досудебное расследование, предусмотренное ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения), которое наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.