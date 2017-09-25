В Затоке пьяный мужчина устроил стрельбу в баре

В одном из баров курортного поселка Затока Одесской области пьяный мужчина поссорился с посетителями и устроил стрельбу. Об єтом сообщает "Думская" со ссылкой на пресс-службу полиции.

Отмечается, что прибывшие на вызов полицейские задержали хулигана. Им оказался 46-летний местный житель.

В ходе проведения обыска по месту жительства подозреваемого, правоохранители обнаружили ножи и пистолет марки «Kral-2008 Magnum», в котором находился магазин с одним патроном калибра 9мм.

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Мужчине сообщили о подозрении в совершении хулиганства (ч.4 ст.296) и незаконном хранении оружия (ч.1 ст.263) УК Украины.

Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит лишение свободы от трех до семи лет.

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