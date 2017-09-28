Охрана базы в Калиновке на момент взрывов была недостаточной - Матиос

На момент взрывов на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области численность охраны базы не соответствовала уровню ее загруженности. Об этом во время брифинга заявил Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Основная проблема, на которую необходимо крайне и уже безотлагательно, согласно поручению президента, обратить внимание - это кадровая проблема с часовыми военизированной охраны, у которых чрезвычайно низкая зарплата и в основной своей массе военизированную охрану осуществляют пожилые люди, которые точно не имеют "соколиного" взгляда. То есть с плохим зрением и с наименьшей мотивацией.

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Фактически на момент взрывов арсенал охраняли несколько предусмотренных номенклатурой постов зенитного прикрытия арсенала и 17 работников военизированного подразделения охраны. По предварительному мнению следствия, число людей, привлеченных для охраны этой базы, не соответствовало степени ее загруженности, возможным последствиям и возможности обеспечения надлежащей охраны и недопущения каких-либо трагических или чрезвычайных событий, учитывая опасность, которую представляли находившиеся там боеприпасы", - заявил он.

Также, по его словам, среди установленных следствием недостатков на базе боеприпасов в Калиновке - неработающая пожарная сигнализация.

"Из недостатков, которые установило следствие: неработающая пожарная сигнализация, на 50% обеспечение техническими средствами охраны... то есть на 50% были обеспечены", - подчеркнул Матиос.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны возле г. Калиновка Винницкой области.

Из зоны возможного поражения эвакуировали около 30 тысяч человек. По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, два человека травмированы.

События на складе боеприпасов правоохранители квалифицировали как диверсию.