В ГСЧС планируют в ближайшие дни разминировать населенные пункты в районе Калиновки

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин заявляет о намерении в ближайшие дни разминировать населенные пункты в районе Калиновки в Винницкой области, где происходили взрывы боеприпасов на военном арсенале.

Об этом Чечеткин заявил во время заседания военного кабинета в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

Председатель ГСЧС отметил, что во время пожара и взрывов на военном арсенале вблизи Калиновки основное внимание было направлено на эвакуацию населения.

По его словам, всего было эвакуировано более 30 тыс. человек. Сейчас в Калиновке сосредоточено 20 пиротехнических расчетов - около 100 человек личного состава и 40 единиц техники, которые уже приступили к разминированию территорий населенных пунктов.

Также работают пиротехнические группы Вооруженных Сил Украины. «Думаю, в ближайшие дни мы разминируем населенные пункты, и население сможет вернуться к нормальным условиям жизнедеятельности», - отметил он.

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Также по его словам будет организована помощь органам местной власти в проведении восстановительных работ.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны вблизи г. Калиновка Винницкой области.

Из зоны возможного поражения эвакуировали около 30 тысяч человек. По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, два человека травмированы.

Происшествие на складе боеприпасов правоохранители квалифицировали как диверсию.