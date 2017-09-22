В Киеве в метро задержан пассажир с 30 патронами 7,62 мм (фото)

13:21, 22 сентября 2017
Происшествия
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Следственно-оперативная группа должным образом задокументировала правонарушения и изъяла боеприпасы для проведения соответствующей экспертизы.

фото пресс-служба Нацполиции г. Киева

На станции метро "Лесная" правоохранители обнаружили у мужчины 30 патронов. По данному факту начато уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в г.Киеве.

"Во время проведения отработки станции в рамках операции "Оружие и взрывчатка" сотрудники полиции остановили подозрительного мужчину для проверки документов. В результате в его сумке обнаружили несколько десятков патронов калибра 7,62 мм", - сказано в сообщении.

Следственно-оперативная группа должным образом задокументировала правонарушения и изъяла боеприпасы для проведения соответствующей экспертизы.

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Задержанным оказался 30-летний уроженец Житомирщины, который уже имел проблемы с законом, а именно за совершение уголовного преступления по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Задержанный пояснил правоохранителям, что изъятые предметы принадлежат ему. Он нашел их в лесу, но с какой целью оставил себе и куда вез, отвечать отказался.

По данному факту следственным отделом управления полиции в метрополитене начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

В сумке обнаружили несколько десятков патронов калибра 7,62 мм / фото пресс-служба Нацполиции г. Киева

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Теги: #Нацполиция Киева#пассажир с патронами#пассажир с боеприпасами в метро