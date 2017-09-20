Житомирянин нашел боеприпасы во время сбора грибов (фото)

Житомирянин нашел боеприпасы во время сбора грибов в городе.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, вообще за последние двое суток на Житомирщине полицейские трижды изымали боеприпасы и оружие.

Так, запасы патронов и незарегистрированное ружье во время обысков нашли работники Барановского отделения полиции у местных жителей. А житомирские полицейские изъяли опасную находку, что попала местному жителю на глаза в лесном массиве. Сейчас продолжаются досудебные расследования.

Так, утром 18 сентября работники Барановского отделения полиции провели санкционированный обыск в доме 46-летнего жителя этого районного центра. В результате правоохранители нашли 39 самодельных патронов калибра 5,6 мм. Часом позже в доме 34-летнего жителя села Тартак этого же района правоохранители нашли незарегистрированное охотничье гладкоствольное ружье и 25 патронов 16-го калибра. Изъятое было направлено на экспертное исследование.

19 сентября в Житомирский отдел полиции обратился 29-летний житомирянин с сообщением о том, что обнаружил боеприпасы. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Житомирского отдела полиции, сотрудники взрывотехнической и кинологической служб.

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По словам заявителя, он собирал грибы в лесном массиве неподалеку от проспекта Мира в Житомире, там и наткнулся на взрывоопасный тайник. Полицейские изъяли с места происшествия корпуса гранат Ф-1 и РГД-5, взрыватели, тротиловую шашку, электродетонаторы, наземные сигнальные патроны, 80 патронов калибра 7,62 мм к АКМ и 210 патронов калибра 5,45 мм к АК. Все было направлено на исследование в Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД.

События квалифицированы по ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение происхождения боеприпасов и оружия. Законодательством ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. Напомним, что сейчас в области продолжается операция «Оружие и взрывчатка», поэтому полиция призвала жителей области незамедлительно сообщать о выявленных опасных предметах.