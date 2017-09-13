В Сумах пенсионерка нашла в квартире умершего племянника сумку с 350 боеприпасами

В Сумах пенсионерка принесла в полицию сумку с 350 боеприпасами, которые нашла в квартире умершего племянника. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Сумской области, 12 сентября 69-летняя женщина и ее брат принесли боеприпасы в Сумской отдел полиции.

Как выяснилось, женщина пришла навести порядок в квартире своего племянника, который умер в конце августа, и, убирая в доме, наткнулась на опасную находку.

Читайте такжеВ Днепропетровской области СБУ перекрыла поступление боеприпасов из зоны АТО

«Из рассказа сумчанки стало известно, что ее 48-летний племянник проходил военную службу в зоне проведения антитеррористической операции, и, вероятнее всего, боеприпасы привез домой именно оттуда. При осмотре содержимого сумки работники полиции изъяли из нее 248 автоматных патронов калибра 5,45 мм, 84 патрона калибра 7,62 мм и 14 патронов калибра 14,5 мм, порох, два снаряда к автоматическим гранатам, пыл к гранате и гранату к подствольному гранатомету ВОГ-25», - говорится в сообщении.

По информации начальника Сумского отдела полиции Павла Карабуты, пенсионерка, которая добровольно передала боеприпасы в полицию, в соответствии с ч.3 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины освобождается от уголовной ответственности.

Как сообщал УНИАН, недавно полиция показала целый арсенал оружия, найденный в разбитом в ДТП на мосту Патона авто.