Опубликовано видео нападения сотрудников УГО на журналистов возле ресторана, в котором находился Порошенко

Программа "Схемы" обнародовала видео нападения на съемочную группу в ночь на 16 сентября рядом с ресторанным комплексом в Козине, где в это время, по их информации, праздновал свадьбу сын генерального прокурора.

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"Это видео демонстрирует, как работники УГО напали на нашего журналиста и оператора в ночь на 16 сентября рядом с ресторанным комплексом в Козине, где праздновали свадьбу сына генпрокурора юрия Луценко", - говорится в подписи к видео.

На нем видно, как во время съемок журналисты предоставляли удостоверение сотрудникам УГО. Но когда с закрытой вечеринки должен выезжать Порошенко, двое представителей УГО применили физическую силу к представителям СМИ.

В результате нападения оператор Борис Троценко получил сотрясение мозга и повреждение руки. Журналисты написали заявление в полицию о препятствовании законной журналистской деятельности.