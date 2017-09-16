Журналист заявил о нападении охранников возле ресторана, где находился Порошенко

Журналист программы "Схемы" Михаил Ткач заявил на своей странице в Facebook о нападении со стороны сотрудников Управления государственной охраны (УГО) на съемочную группу.

По его словам, инцидент произошел в ночь на 16 сентября в Конча-Заспе возле одного из ресторанов.

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Журналист рассказал, в тот момент в заведении находились президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, вице-спикер Ирина Геращенко и целый ряд политиков.

"На меня и оператора совершили нападение сотрудники Управления государственной охраны, пытаясь помешать съемке", - написал Михаил Ткач.