Журналист заявил о нападении охранников возле ресторана, где находился Порошенко
04:19, 16 сентября 2017Политика
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Журналист обвинил работников УГО в нападении на съемочную группу возле одного из ресторанов в Конча-Заспе.
Журналист заявил о нападении охранников УГО / фото facebook.com/mixailotkach
Журналист программы "Схемы" Михаил Ткач заявил на своей странице в Facebook о нападении со стороны сотрудников Управления государственной охраны (УГО) на съемочную группу.
По его словам, инцидент произошел в ночь на 16 сентября в Конча-Заспе возле одного из ресторанов.
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Журналист рассказал, в тот момент в заведении находились президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, вице-спикер Ирина Геращенко и целый ряд политиков.
"На меня и оператора совершили нападение сотрудники Управления государственной охраны, пытаясь помешать съемке", - написал Михаил Ткач.
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