Журналист заявил о нападении охранников возле ресторана, где находился Порошенко

04:19, 16 сентября 2017
Политика
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Журналист обвинил работников УГО в нападении на съемочную группу возле одного из ресторанов в Конча-Заспе.

Журналист заявил о нападении охранников УДО / фото facebook.com/mixailotkach

Журналист программы "Схемы" Михаил Ткач заявил на своей странице в Facebook о нападении со стороны сотрудников Управления государственной охраны (УГО) на съемочную группу.

По его словам, инцидент произошел в ночь на 16 сентября в Конча-Заспе возле одного из ресторанов.

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Журналист рассказал, в тот момент в заведении находились президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, вице-спикер Ирина Геращенко и целый ряд политиков.

"На меня и оператора совершили нападение сотрудники Управления государственной охраны, пытаясь помешать съемке", - написал Михаил Ткач.

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Теги: #нападение на журналиста#охрана напала на журналиста