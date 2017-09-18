"Нам скомандовали прыгать": пострадавшие в результате пожара в детском лагере в Одессе рассказали о пережитом (видео)

Дети, пострадавшие во время пожара в лагеря "Виктория", рассказали о пережитом. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В результате пожара в оздоровительном лагере трое девочек отравились угарным газом. В 11-летней Ольги Задориной еще и травма позвоночника, потому что дети прыгали со второго этажа, ведь входные двери были охвачены огнем.

Трех пострадавших детей только что выписали из реанимационного отделения одесской детской больницы. Тем временем продолжаются поиски Снежаны Арпентий.

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Дети говорят, что чувствуют себя хорошо, а также, что тот момент, когда произошел пожар, они помнят.

"Когда мы выбежали, почувствовали запах, потом направились в ванную полотенца намочить, чтобы не надышаться того воздуха... Татьяна Олеговна нам скомандовала прыгать - и мы прыгнули", - рассказывают пострадавшие в результате пожара в одесском лагере.

Екатерина Ной, которая вынесла из огня 8 детей, о своем поступке говорит неохотно и не считает себя героем.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского оздоровительного комплекса "Виктория" в Одессе начался поздно вечером 15 сентября. Корпус, в котором произошел пожар, выгорел дотла. Во время пожара погибли трое детей, еще двое - госпитализированы. По словам очевидцев, некоторые дети во время пожара выпрыгивали из окон здания. Полиция открыла уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители задержали директора "Виктории" Петроса Саркисяна и воспитательницу Наталью Янчик, которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность. Им сообщено о подозрении.