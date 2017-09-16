В детском лагере в Одессе вспыхнул крупный пожар, есть пострадавшие (видео, фотогалерея)

На территории детского лагеря "Виктория" в Одессе вспыхнул пожар. Об этом сообщил волонтер Андрей Танцюра, который вел трансляцию инцидента в Facebook. По информации сотрудников лагеря, все дети были эвакуированы и находятся на достаточно большом расстоянии от пожара.

Как пишет издание "Думская", возгорание произошло в 23:30. Пожарная сигнализация по словам очевидцев не сработала. Дети проснулись от запаха дыма.

Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находилось 150 детей. Сейчас пожарные пытаются организовать подсчет. На месте дежурят несколько машин скорой помощи, в том числе реанимация.

Одна девочка надышалась дымом. Медики оказывают ей помощь. Больше информации о пострадавших не поступало.

Один корпус полностью выгорел и обвалился. Пожарным удалось локализовать возгорание.

Отмечается, что пожарный водоем на территории лагеря был пуст, поэтому пожарные минут 30-40 не могли начать тушение — прокладывали рукав к гидранту на улице Вильямса.

Позже стало известно, что в горящем корпусе было 42 ребенка. Информация уточняется. "Часть детей надышались дымом, часть — находятся в шоковом состоянии. Трое детей выпрыгнули из окон горящего корпуса. По информации врачей скорой помощи, они госпитализированы. У одного ребенка — травма от падения, двое отравились продуктами горения", - пишет "Думская".

Лагерь "Виктория" - муниципальный детский лагерь, в котором ежегодно за счет средств городского бюджета Одессы отдыхают около 5 тыс. детей, в т. ч. дети из многодетных и малообеспеченных семей и дети других льготных категорий, победители конкурсов и турниров, олимпиад и соревнований, дети участников АТО и дети-переселенцы.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко проинспектировал городской детский спортивно-оздоровительный лагерь "Виктория" 26 мая в ходе рабочего визита в Одессу.

Отмечалось, что в ходе реконструкции были приведены в порядок все корпуса, построены экологически чистые деревянные домики, амфитеатр, волейбольно-баскетбольная и футбольная площадки. Сегодня по многим оценкам данный комплекс является образцовым как спортивно -оздоровительное детское учреждение, которое финансируется за счёт города.