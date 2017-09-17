"Что-то хлюпает, но давления недостаточно": появилось видео с нагрудной камеры огнеборца, который тушил пожар в лагере в Одессе

В сети появилось видео с нагрудной камеры одного из пожарных, которые тушили пожар в детском лагере "Виктория" в Одессе. Видеозапись обнародована на канале I am a Man Fireman в YouTube.

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На видео неоднократно слышно, как пожарные жалуются, что давление в гидрантах недостаточное.

"Что-то хлюпает, но давления недостаточно", - говорит один из пожарных.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе начался поздно вечером 15 сентября. Корпус, в котором произошел пожар, выгорел дотла. Сначала стало известно, что во время пожара погибли двое детей, еще двое - госпитализированы. Позже в полиции сообщили, что обнаружен фрагмент тела третьего ребенка - девочки, которую считали пропавшей.

По словам очевидцев, некоторые дети во время пожара выпрыгивали из окон здания. Полиция открыла уголовное производство по предварительной правовой квалификацией ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители задержали директора «Виктории» Петроса Саркисяна и воспитательницу Наталью Янчик, которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность. Им сообщили о подозрении.

16 сентября под зданием городского совета Одессы состоялась акция, участники которой требовали от мэра Геннадия Труханова объяснений в связи с пожаром в детском комплексе. Активисты пытались попасть в здание горсовета, в результате чего произошли столкновения с правоохранителями. По факту столкновений возле мэрии полиция начала расследование.

Согласно распоряжению председателя Одесской ОГА Степанова, в области в связи с гибелью детей 16-17 сентября объявлен траур.