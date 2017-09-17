В Киеве на скорости ВАЗ влетел в автомобиль дорожной службы, есть трое пострадавших
12:58, 17 сентября 2017Происшествия
17 0
Согласно сообщению, на месте происшествия работали три кареты скорой помощи и патрульная полиция.
ВАЗ по неизвестным причинам на скорости врезался в прицеп дорожной службы / фото dtp.kiev.ua
В Киеве около 1:00 17 сентября на улице Большая Кольцевая (при повороте на Жуляны) произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, пострадали трое людей. Об этом в Facebook сообщает ресурс dtp.kiev.ua.
Отмечается, что автомобиль ВАЗ по неизвестным причинам на скорости врезался в прицеп дорожной службы, которая наносила разметку.
Читайте такжеДТП в Киеве: на легковушку с эвакуатора упал 100-килограммовый сейф (фото)
"Трое пострадавших в тяжелом состоянии были деблокированы силами ГосЧС и госпитализированы", – говорится в сообщении.
Согласно сообщению, на месте происшествия работали три кареты скорой помощи и патрульная полиция.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter