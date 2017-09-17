В Киеве на скорости ВАЗ влетел в автомобиль дорожной службы, есть трое пострадавших

В Киеве около 1:00 17 сентября на улице Большая Кольцевая (при повороте на Жуляны) произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, пострадали трое людей. Об этом в Facebook сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Отмечается, что автомобиль ВАЗ по неизвестным причинам на скорости врезался в прицеп дорожной службы, которая наносила разметку.

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"Трое пострадавших в тяжелом состоянии были деблокированы силами ГосЧС и госпитализированы", – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на месте происшествия работали три кареты скорой помощи и патрульная полиция.