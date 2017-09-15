ДТП в Киеве: на легковушку с эвакуатора упал 100-килограммовый сейф (фото)
В результате аварии был поврежден двигатель "Шкоды", также пострадала ее женщина-водитель.
В Киеве на Караваевых дачах произошло ДТП с участием эвакуатора и легковушки "Шкода". Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
По словам водителя эвакуатора, "Шкода" выезжала на красный свет, однако ее водитель утверждает, что нарушил правила водитель спецтранспорта.
После столкновения на капот легковушки с эвакуатора упал металлический сейф весом около 100 кг.
В результате аварии был поврежден двигатель "Шкоды", также пострадала ее женщина-водитель, ей оказывают помощь медики скорой помощи.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
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Как сообщал УНИАН, в Харьковской области поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие.