ДТП в Киеве: на легковушку с эвакуатора упал 100-килограммовый сейф (фото)

В Киеве на Караваевых дачах произошло ДТП с участием эвакуатора и легковушки "Шкода". Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

По словам водителя эвакуатора, "Шкода" выезжала на красный свет, однако ее водитель утверждает, что нарушил правила водитель спецтранспорта.

После столкновения на капот легковушки с эвакуатора упал металлический сейф весом около 100 кг.

В результате аварии был поврежден двигатель "Шкоды", также пострадала ее женщина-водитель, ей оказывают помощь медики скорой помощи.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

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Как сообщал УНИАН, в Харьковской области поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие.