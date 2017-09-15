В Харьковской области поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие (фото)

В Харьковской области в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика пострадали два человека. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Великобурлукское отделение полиции вчера, 14 сентября, в 14:30.

Читайте такжеВ Харьковской области женщина покончила с собой, бросившись под поезд

По сведениям полиции, в пгт Приколотное на железнодорожном переезде автомобиль КамАЗ-5320 под управлением 25-летнего жителя поселка Федоровка Великобурлукского района столкнулся с пригородным ускоренным пассажирским поездом сообщением «Купянск-узловой - Волчанск».

В результате столкновения получили травмы два пассажира поезда – 32- и 44-летний мужчины. Они с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу.

Также в результате ДТП были повреждены железнодорожные пути длиной 300 метров, из-за чего было прекращено движение железнодорожного транспорта.

Сегодня, 15 сентября, движение по железнодорожному пути было возобновлено.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН ранее, в Харькове в результате столкновения иномарки с электроопорой погибли трое людей. Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Харькова, автомобиль Mercedes Benz на большой скорости врезался в электроопору на проспекте Гагарина, 97 вчера, 14 сентября, в 23:40.