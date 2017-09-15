В Киеве молодая девушка напала на обменник и пырнула ножом кассиршу
14:20, 15 сентября 2017Происшествия
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Нападавшую вскоре удалось задержать "по горячим следам". Оболонский райсуд арестовал ее на 2 месяца без права на залог.
24-летнюю женщину арестовали без права на залог / фото kyiv.gp.gov.ua
В Киеве арестовали без права на залог 24-летнюю женщину, которая с ножом напала на пункт обмена валют и ранила кассира. Об сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Девушка надела на лицо маску, взяла с собой нож и проникла в отделение "Обмен валют" в Оболонском районе столицы.
Там она устроила разбойное нападение с целью завладения денежными средствами.
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Кассир начала оказывать ей сопротивление, и тогда злоумышленница дважды ранила ее ножом и скрылась с места совершения преступления.
Нападавшую вскоре удалось задержать "по горячим следам".
Оболонский райсуд арестовал ее на 2 месяца без права на залог.
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