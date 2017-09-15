В Киеве молодая девушка напала на обменник и пырнула ножом кассиршу

В Киеве арестовали без права на залог 24-летнюю женщину, которая с ножом напала на пункт обмена валют и ранила кассира. Об сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Девушка надела на лицо маску, взяла с собой нож и проникла в отделение "Обмен валют" в Оболонском районе столицы.

Там она устроила разбойное нападение с целью завладения денежными средствами.

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Кассир начала оказывать ей сопротивление, и тогда злоумышленница дважды ранила ее ножом и скрылась с места совершения преступления.

Нападавшую вскоре удалось задержать "по горячим следам".

Оболонский райсуд арестовал ее на 2 месяца без права на залог.