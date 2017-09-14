На Харьковщине мужчина обокрал сам себя

В совершении кражи сотрудники Дергачевского отдела полиции разоблачили 22-летнего жителя поселка Ольшаны. Молодой человек похитил имущество на сумму около 1,5 тыс. грн, как сообщает Depo.Харьков.

По сведениям полиции, заявительница сообщила, что обнаружила отсутствие компрессора, металлической лестницы, автомобильного багажника и трех труб. Женщина рассказала, что все это исчезло из ее гаража.

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Сотрудникам полиции удалось быстро установить личность злоумышленника. Оказалось, что это сын заявительницы без ее согласия забрал вещи. Вещественные доказательства изъяты.

Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1.ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.